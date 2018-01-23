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Джигурда готовится к смерти
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Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб 

Вести.Ru 2 часа назад

Актер и певец Никита Джигурда продолжает бороться за многомиллионное наследство своей кумы Людмилы Браташ. Родная сестра покойной Светлана Романова уже получила три квартиры в Москве и нацелилась на квартиру в Париже стоимостью 70 миллионов рублей, пишет НТВ.ru. Джигурда же ходит по судам, пытаясь доказать, что наследница причастна к смерти Браташ и не имеет права на наследство.

>> Джигурда оставил детей без наследства

При этом у шоумена нешуточные проблемы со здоровьем — ему стало плохо прямо в здании суда, куда он прибыл на очередное заседание по делу о наследстве. Врачи констатировали у него гипертонический криз.

"Когда я вижу Светлану Романову, она для меня действует, как красная тряпка на быка. Глядя на ее вранье, не могу справиться с давлением", — признался Джигурда.

Артист, впрочем, отказался от госпитализации, но поспешил оформить завещание, согласно которому все имущество достанется Марине Анисиной и их двум общим детям. При этом у актера есть дети и от предыдущих браков, но, по словам Джигурды, их долю наследства определит Анисина.

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