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Буланову с сыном экстренно госпитализировали
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Буланову с сыном экстренно госпитализировали 

Дни.ру 6 часов назад

Татьяна Буланова сообщила о том, что попала в больницу. Многочисленные поклонники места себе не находят от волнения.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Буланова опубликовала фотографию, на которой сняла закрытую дверь, сквозь окно которой проникает свет из коридора. "Ночь в больнице ((" — коротко подписала снимок популярная исполнительница.

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Подписчики немедленно переполошились. Они буквально засыпали певицу вопросом, что с ней случилось. В комментариях к фотографии Буланова попыталась успокоить фанатов. Она сообщила, что оказалась в больнице не одна, а с младшим сыном Никитой, но сейчас, по ее словам, у них все хорошо.

Пользователи сети несколько успокоились и пожелали певице и ее наследнику скорейшего выздоровления и выписки. "А йомайо! Танюша, надеюсь, все хорошо, а будет все очень хорошо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Родная Танюша… не пугайте нас.. скорейшего выздоровления Вам и Вашим близким. Я помолюсь за Вас, наша любимая дорогая Танечка ❤🙏❤", "Татьяна, пусть у Вас и Ваших близких все будет хорошо! Пусть все будут здоровы и счастливы!" — пожелали фанаты.

Некоторые особо трепетные подписчики одарили Буланову поэтическими виршами. "Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами и стихотвореньями исцелю тебя горькую милую.. И спрошу "что случилось с тобою, Танечка, и в больнице вдруг оказалась ты?" и смахну с твоих глаз я слезиночку, и шепну "все плохое уйдет, не грусти.. ", "Таня Буланова, осторожно и бережно ты тронула струны наших сердец, и теперь мы — твои, от зари до зари, от темна до темна поклонники — хранители ❤❤❤" — написали фанаты популярной певице.

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