Гальцев перестал скрывать сына-наркомана

Народ высказался о наркозависимом Гальцеве

После того, как стало известно о наркозависимости сына Юрия Гальцева , в Сети появились комментарии неравнодушных людей. Однако отзывы пользователей интернета оказались неоднозначными.

На днях стало известно о визите популярного комедийного актера Юрия Гальцева в Курган, чтобы навестить сына Михаила, который проходил реабилитацию в центре социальной адаптации и ресоциализации наркозависимых "Решение" в Юргамышском районе.

Артист пообщался с реабилитантами, отметив, что не скрывает имеющейся проблемы. После небольшого наставления артист попросил гитару и спел песню.

Отметим, что сын Гальцева, который постоянно живет в Кургане, уже прошел полугодовую реабилитацию и сейчас работает в центре волонтером, помогает другим ребятам. Также он входит в движение "Стоп-наркотик" — волонтеры ездят по городу и закрашивают рекламу на стенах.

Пользователи Сети отреагировали на информацию неоднозначно. Одни выразили слова поддержки Гальцеву, другие накинулись с критикой. "Юрий молодец не отвернулся и не прячет своего лица настоящий отец! (здесь и далее орфография и пунктьуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Знаю я этого Мишаню, забрал бы его отец к себе не кинул в Кургане одного и не был бы он нариком! А так все это пустое", "Этот сын от первого брака. Если бы Гальцев его как-то финансировал, то сын бы не прозябал в Кургане", "мишаня давно наркоманит — весь город знает. и дружбу с нариками водил со школьной скамьи", "Поступок Гальцева старшего достоин уважения! Спрятаться от этого нельзя а вот сказать громко человеку известному на всю страну это подвиг! Уважение тем кто помогает победить завимость! Только все вместе сможем остановить это горе!" — высказались пользователи Сети.