Ещё
Гальцев перестал скрывать сына-наркомана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народ высказался о наркозависимом Гальцеве 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: vk.com/reshenie45
После того, как стало известно о наркозависимости сына Юрия Гальцева, в Сети появились комментарии неравнодушных людей. Однако отзывы пользователей интернета оказались неоднозначными.
На днях стало известно о визите популярного комедийного актера Юрия Гальцева в Курган, чтобы навестить сына Михаила, который проходил реабилитацию в центре социальной адаптации и ресоциализации наркозависимых "Решение" в Юргамышском районе.
Артист пообщался с реабилитантами, отметив, что не скрывает имеющейся проблемы. После небольшого наставления артист попросил гитару и спел песню.
Отметим, что сын Гальцева, который постоянно живет в Кургане, уже прошел полугодовую реабилитацию и сейчас работает в центре волонтером, помогает другим ребятам. Также он входит в движение "Стоп-наркотик" — волонтеры ездят по городу и закрашивают рекламу на стенах.
Пользователи Сети отреагировали на информацию неоднозначно. Одни выразили слова поддержки Гальцеву, другие накинулись с критикой. "Юрий молодец не отвернулся и не прячет своего лица настоящий отец! (здесь и далее орфография и пунктьуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Знаю я этого Мишаню, забрал бы его отец к себе не кинул в Кургане одного и не был бы он нариком! А так все это пустое", "Этот сын от первого брака. Если бы Гальцев его как-то финансировал, то сын бы не прозябал в Кургане", "мишаня давно наркоманит — весь город знает. и дружбу с нариками водил со школьной скамьи", "Поступок Гальцева старшего достоин уважения! Спрятаться от этого нельзя а вот сказать громко человеку известному на всю страну это подвиг! Уважение тем кто помогает победить завимость! Только все вместе сможем остановить это горе!" — высказались пользователи Сети.
Дни.ру: последние новости
Бузова ответила на унижения в самолете Насильник Шурыгиной сообщил о своем счастье Хворостовский чудовищно распух перед смертью
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую актрису номинировали на «Порно-Оскар»68
Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию199
Нарусова: «Такого ни у каких дикарей нет»934
Дворкович заявил об исчезновении в России олигархов203
«Синтоловый качок» столкнулся с новой проблемой68
Видео
01:56
Дворкович заявил об исчезновении в России олигархов
Политика Экономика
03:09
Жириновский призвал освободить часть мужчин от алиментов
Общество Политика
01:14
Вскрылась новая махинация с квартирой Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:48
Россия воскресила законсервированный при Ельцине бомбардировщик
Армия Оружие
00:39
«Синтоловый качок» столкнулся с новой проблемой
Шоу-бизнес
00:32
Названа причина смерти актера из «Телепузиков»
Шоу-бизнес
00:53
Петросян взорвал Сеть танцем с темнокожими мужчинами
Шоу-бизнес
02:15
Собчак: пришло время перезахоронить Сталина
Политика
02:15
Еще один фильм расстроил Поклонскую
Политика
01:23
Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение