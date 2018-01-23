Умерла старейшая актриса Голливуда

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Скончалась самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Robyn BECK

Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась на 106 году жизни, сообщает издание Deadline.

По информации издания, Сойер скончалась во вторник в своем доме в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. О том, что послужило причиной смерти актрисы, не сообщается.

Актриса была самой пожилой работающей актрисой Голливуда. Она продолжала работать до конца 2017 года. На счету актрисы более 140 фильмов и сериалов. Сойер снялась в таких известных фильмах, как "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и "Когда Гарри встретил Салли".

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