Гоша Куценко простил виновнику ДТП 700 тысяч рублей

Актер Гоша Куценко простил виновнику ДТП, в которое актер попал в 2014 году, 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Авария с участием кабриолета Morgan Aero 8, которым управлял Гоша Куценко, и автомобиля Infinity, за рулем которого находился бизнесмен Андрей Корначев, произошла в 2014 году на Садовой-Спасской улице в Москве.

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Суд долгое время не мог определить виновника происшествия: каждый из водителей уверял, что правила дорожного движения нарушил другой. По словам представителя актера, в конечном итоге Куценко признали невиновным.

Корначев сразу после ДТП в суде взыскал с Куценко 700 тысяч рублей на ремонт своего Infinity. Актеру пришлось подавать апелляцию, после рассмотрения которой суд решил, что Корначев будет восстанавливать авто за свой счет.

Гоша Куценко сразу отремонтировал ретромобиль стоимостью 4 млн рублей на свои средства, потратив на восстановление машины около 700 тысяч рублей. Актер не стал взыскивать эти средства с оппонента, но предупредил, что если тот не откажется от дальнейших судебных, ему придется платить за ремонт обоих автомобилей.