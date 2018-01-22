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Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии
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Звезда «Бумера» рассказал о своем состоянии 

Рамблер 3 часа назад

Актер Сергей Горобченко, недавно оказавшийся в больнице после септического удара, вызванного пищевым отравлением, рассказал о своем самочувствии телеканалу РЕН ТВ.

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«Даже малейший момент пищевого отравления может привести к каким-то опасным заболеваниям, инфекциям. Я пережил очень странную вещь: я утром проснулся и почувствовал, что у меня недомогание. Было странно. Не очень хорошо стало. Я начал думать, что со мной происходит», — рассказал актер.

По словам Горобченко, шумиха в СМИ, поднявшаяся после этого, говорит о том, что люди откликнулись и переживали.

«На самом деле ничего страшного не произошло, просто было отравление. Но такой шум начался. Но, знаете, что люди как-то так откликнулись. И это очень круто. Хочется сказать спасибо всем, кто переживал за меня», — сказал актер.

Горобченко поблагодарил врачей и весь персонал больницы, где он проходил лечение и сказал, что в медучреждении его встретили «просто невероятно».

По словам звезды фильма «Бумер», в больнице ему удалось отдохнуть и с пользой провести время.

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