Караченцов попал в больницу

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала «Комсомольской правде» о его госпитализации.

По ее словам, Народный артист РСФСР простудился и был доставлен в больницу. При этом она отметила, что ничего серьезного в состоянии актера нет, скоро он будет выписан и продолжит курс химиотерапии.

«Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», — сказала она.

В октябре 2017 года стало известно, что врачи обнаружили в легком Николая Караченцова злокачественное и «неоперабельное», по словам Поргиной, новообразование. Сейчас актер проходит курс химиотерапии, который, как сообщает издание, уже дал результат — опухоль уменьшилась.

В прошлом году сын Караченцова Андрей сообщал, что актер будет лечиться в России, так как семья «доверяет» отечественной медицине. Кроме того, в комментарии порталу «Дни.ру» он рассказал, что несмотря на неутешительный диагноз и тяжелое лечение Караченцов продолжает вести полноценную жизнь: «со всеми общается, всех помнит, улыбается, радуется каждому дню».