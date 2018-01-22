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Наталья Селезнева рассказала об отрезанной голове
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Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову 

Дни.ру 5 часов назад

Наталья Селезнева дала откровенное интервью Борису Корчевникову. Актриса рассказала о том, как ей отрезали голову и пришили обратно.

Наталья Селезнева стала очередной звездной гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса рассказала о своей личной жизни. Селезнева прожила со своим мужем, актером Владимиром Андреевым, которого отбила у другой женщины, полвека. Безрассудная любовь дорого обошлась артистке.

В далеком 1968 году на съемках фильма "Калиф-аист" Наталья Селезнева познакомилась с актером Владимиром Андреевым.

"Я влюбилась в него сразу, он тоже. Вот молния проскочила и задела — и на всю жизнь. 50 лет без разочарований", — призналась популярная актриса.

Самое интересное, что тогда Андреев был месяц как женат. Его избранницей стала актриса Наталья Архангельская, с которой он встречался восемь лет.

Впрочем, чувства настолько вскружили головы Селезневой и Андрееву, что ни о чем больше они думать не могли. Так, Владимир развелся с женой и сделал предложение Наталье, которая даже не брала в мысли, какую боль причинила бывшей жене своего возлюбленного. Лишь гораздо позже Селезневу стали мучить угрызения совести.

"У меня был период угрызений совести, ведь увести мужчину из семьи — это грех, это коварство. Меня это долго мучило. Я думаю, что все тяжелые моменты в жизни — это была расплата за то, что я сделала. Не знаю, можно ли назвать это дурным поступком, ведь мы половинки одного целого", — заключила Селезнева.

За свое женское счастье актриса заплатила дорогую цену.

"Я расплатилась очень жестоко — болела долго и сильно, была серьезная операция на щитовидной железе — мне отрезали голову и заново пришили. Это расплата за грехи. После операции я не могла говорить — у меня была перерезана связка. Тогда мне сказали, что в профессию я не вернусь, ведь голос пропал. Я ходила в церковь на службу, после чего появилась надежда, что я смогу опять говорить. Благодаря долгим занятиям на губной гармошке за девять месяцев я восстановила голос", — рассказала популярная актриса.

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