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Незлобин раскрыл детали перехода на СТС
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Незлобин раскрыл детали перехода на СТС 

Рамблер 4 часа назад

Актер, стендап-комик Александр Незлобин рассказал «Ура.ру» о своем переходе с ТНТ на СТС. Он пояснил, что ему интересно попробовать себя в роли создателя контента, а не только участника проектов.

Своих коллег с телеканала ТНТ он назвал «семьей» и «первыми учителями». Незлобин отметил, что «по-человечески» ему было тяжело уходить, «но по бизнесу все логично».

«На ТНТ примерно также к этому отнеслись. Насколько я понял, все всё понимают. Тяжело, но понятно», — подчеркнул он.

Незлобин отметил, что начнет работу на СТС с первого июля, чтобы резко не покидать проекты ТНТ.

Комик отметил, что они вместе с Сергеем Светлаковым, который также переходит на СТС, планируют создавать для канала «развлекательные шоу, сериалы и фильмы».

Ранее «Ведомости» сообщили, что Светлаков и Незлобин станут новыми лицами СТС. По данным газеты, они будут ведущими шоу, но каких именно, пока неизвестно. Оба комика в течение многих лет сотрудничали с программой Comedy Club на ТНТ. На канале выходил сериал Незлобина «Неzлоб», Светлаков входил в жюри программ «Танцы» и «Comedy баттл».

 Ещё 5 источников 
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