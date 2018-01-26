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Рэпер 50 Cent вспомнил о «заначке» в биткоинах
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Рэпер 50 Cent вспомнил о «заначке» в биткоинах 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: imdb.com
Американский рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, рассказал, что совсем "забыл" о том, как несколько лет назад продал свой альбом за биткоины, которые позднее не перевел в наличиные. Об этом сообщает Fox Business.
В 2014 году 50 Cent разрешил принимать криптовалюту в качестве платы за свой альбом Animal Ambition. Продажи альбома были высокими, и рэпер заработал около 700 биткоинов. По информации издания, на тот момент один биткоин стоил около $662, однако за счет роста стоимости криптовалюты прибыль Джексона составила около $7,5 млн  Ранее сообщалось, что 50 Cent отказался от $500 тыс., которые ему предлагали за участие в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.
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