Рэпер 50 Cent вспомнил о «заначке» в биткоинах 

Американский рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, рассказал, что совсем "забыл" о том, как несколько лет назад продал свой альбом за биткоины, которые позднее не перевел в наличиные. Об этом сообщает Fox Business.
В 2014 году 50 Cent разрешил принимать криптовалюту в качестве платы за свой альбом Animal Ambition. Продажи альбома были высокими, и рэпер заработал около 700 биткоинов. По информации издания, на тот момент один биткоин стоил около $662, однако за счет роста стоимости криптовалюты прибыль Джексона составила около $7,5 млн Ранее сообщалось, что 50 Cent отказался от $500 тыс., которые ему предлагали за участие в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.