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Светлаков и Незлобин уходят с ТНТ
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Светлаков и Незлобин уходят с ТНТ на СТС 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: ТАСС

Об этом сообщила газета «Ведомости». На СТС Незлобину и Светлакову предложили стать эксклюзивными лицами канала. По условиях контракта, они будут обязаны согласовывать с руководством медиа участие в других проектах.

Как рассказал РБК гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов, им не запрещено появляться на других каналах, но «будет обсуждаться со Светлаковым его участие в программе „Прожекторперисхилтон“ на „Первом канале“.

Продюсер и сценарист Александр Незлобин заявил, что вместе со Светлаковым они создадут отдельную студию, которая займется производством контента для телеканала СТС.

»На данный момент никаких обязательств перед «Газпром-Медиа» (владеет ТНТ) ни у меня, ни у Светлакова нет. Наши отношения с СТС формально начинаются с 1 июля», — уточнил он.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», насильник Дианы Шурыгиной снова лишен свободы.

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