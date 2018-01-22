Светлаков и Незлобин уходят с ТНТ на СТС

Об этом сообщила газета «Ведомости». На СТС Незлобину и Светлакову предложили стать эксклюзивными лицами канала. По условиях контракта, они будут обязаны согласовывать с руководством медиа участие в других проектах.

Как рассказал РБК гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов, им не запрещено появляться на других каналах, но «будет обсуждаться со Светлаковым его участие в программе „Прожекторперисхилтон“ на „Первом канале“.

Продюсер и сценарист Александр Незлобин заявил, что вместе со Светлаковым они создадут отдельную студию, которая займется производством контента для телеканала СТС.

»На данный момент никаких обязательств перед «Газпром-Медиа» (владеет ТНТ) ни у меня, ни у Светлакова нет. Наши отношения с СТС формально начинаются с 1 июля», — уточнил он.

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