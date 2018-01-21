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Oxxxymiron номинирован на литературную премию
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Oxxxymiron номинирован на литературную премию 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео

Альбом российского рэпера Oxxxymiron'а "Горгород" номинирован на литературную премию имени Александра Пятигорского, пишет Life.ru со ссылкой на организаторов конкурса.

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Отмечается, что альбом музыканта рассматривался как философская поэма, в которой "форма разрывает привычные шаблоны". При этом произведение даже сравнивается с творчеством Марселя Пруста.

"Мирон Фёдоров в своём формате сделал то же самое, что Марсель Пруст в своём: разобрал себя, свои непримиримые и одновременно сосуществующие фигуры сознания на части и положил их как отдельные, но в единое и завершённое литературное произведение", — говорится в сообщении.

В лонг-лист премии вошли произведения еще 37 авторов.

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