Ещё
Младшая дочь впервые заговорила о смерти Марьянова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Младшая дочь впервые заговорила о смерти Марьянова 

Дни.ру
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик вывела в свет 9-летнюю дочь Анфису. Девочка рассказала, как тяжело жить без отца.

Ребенок попал в поле зрения журналистов на благотворительном вечере женских историй. Она наблюдала за тем, как ее мать выступает на сцене с речью о том, как трудно ей было пережить потерю мужа.

Своими переживаниями 9-летняя девочка поделилась с журналистами. "Папа иногда мне снится, он очень скучает по нам. Ему там хорошо, а нам здесь — не очень", — заявила она. Ребенок добавил, что продолжает жить и старается найти в себе силы.

Вспомнила Анфиса и трогательный момент из раннего детства, который напрямую связан с Марьяновым. "Мы с мамой и папой сидели в кафе на Украине, в Харькове. Я показала ему куклу. А папа в это время случайно прикусил язык и сделал недовольное лицо… Подумала, что ему не понравилась игрушка, а ему просто было больно", — рассказала девочка. Она отметила, что долго плакала, пока ей не объяснили, в чем дело, передает "Стархит".

По словам Ксении Бик, ее дочь — очень самостоятельная девочка. "Уроки делает, портфель собирает — все сама. Ни разу за помощью не обратилась. Она — большая молодец", — заявила вдова.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Как писали Dni.Ru, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.

Дни.ру: последние новости
Медики отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение Константин Хабенский о своей болезни: С этим справиться нельзя
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Позор Европы»: Лавров раскритиковал переворот на Украине
«Первая ласточка» деокупации Донбасса
В США назвали идеальное российское оружие
Светлаков и Незлобин уходят с ТНТ
Назван виновник «поголовной» смерти порноактрис
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:52
К Земле приближается гигантский астероид
Наука и техника
00:27
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус
В мире
02:03
«Крови было очень много»: подробности трагедии в Бурятии
Происшествия Статьи
01:10
Вдова «Иванушки» осталась без наследства
Шоу-бизнес
03:45
Актер рассказал о «выигрыше» Пугачевой 1,6 млн долларов
Шоу-бизнес Рынки
00:39
Посол США почувствовал большую связь с россиянами
Политика
00:54
Нерпы и креветки поддержали ульяновских курсантов
00:31
Посол США окунулся в купель
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение