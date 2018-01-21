Вдова «Иванушки» осталась без наследства

Оставшуюся без наследства жену «Иванушки» Яковлева гонят вон

Новость о том, что бывший участник группы "Иванушки" Олег Яковлев оставил гражданскую жену Александру Куцевол ни с чем, стала шоком для поклонников. Певец хотя и написал завещание на право наследования имуществом, стоимость которого оценивается в 200 миллионов, но фамилии гражданской жены певца в документе нет.

"Завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось", — сообщила журналистам племянница артиста.

Рустам Исмайлов, директор департамента частного обслуживания ООО "3В Консалтинг", который более десяти лет занимается вопросами наследования, рассказал Dni.Ru о том, на что может претендовать Куцевол.

"В условиях действующего законодательства и Российской судебной практики нет такого определения как "гражданский супруг", а сожитель не имеет юридического права ни на какое имущество после смерти наследодателя, — заверил Исмайлов. — Дама, конечно, может побороться, но максимум, что она получит — это часть имущества, которое было приобретено совместно с умершим при наличии у неё бесспорных доказательств того, что она действительно участвовала в приобретении — деньги переводились с принадлежащего ей счета или договор ею заключался и оплачивался. На наследство же, как таковое, при наличии у умершего наследников первой очереди, она претендовать не имеет права".

Таким образом, Александре предстоит побороться за каждую тряпку. И остаться жить в шикарной квартире у Павелецкого вокзала Москвы она, где была счастлива с "Иванушкой", конечно, уже не сможет.