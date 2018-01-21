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Актер рассказал о «выигрыше» Пугачевой 1,6 млн долларов
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Садальский рассказал, как Пугачева «выиграла» 1,6 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад

Актер и ведущий Станислав Садальский рассказал, что в 2005 году певица Алла Пугачева на самом деле не выиграла в казино «Кристалл» 1,6 млн долларов, а проиграла крупную сумму денег, но согласилась в обмен на списание долга заявить в прессе о выигрыше.

Садальский напомнил, что в Москве было одно из лучших в Европе казино «Кристалл». В 2005 году прошло сообщение, что Пугачева выиграла там 1 млн 639 тыс. долларов. «Не поверил! Никто не выигрывает, а Алуся вдруг!?» — написал он в своем Instagram.

Тогда Садальский пришел в казино и стал общаться с персоналом. Ему удалось выяснить, что в том казино был «зал для вип-автоматов», где «Пугачева и играла с 12 ночи до 9 утра».

«Потом все-таки выясняю: когда-то проиграла крупную сумму денег в «Кристалле», отдать не могла, и владельцы казино предложили ей «выиграть» — таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!» — написал Садальский.

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