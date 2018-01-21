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Собчак раскритиковали за купание на Крещение
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Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение 

Дни.ру 5 часов назад

Известный блогер Лена Миро высказалась по поводу поведения журналистки Ксении Собчак. По ее словам, бывшей ведущей шоу "Дома-2" следует определиться с отношением к религии.

Миро обратилась к подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram. Она предложила им сравнить три снимка: на первом Собчак пародирует попа, на втором — танцует с бутылкой напротив церкви, а на третьем — ныряет в прорубь на Крещение.

Блогер считает, что ведущая сначала демонстрировала свое негативное отношение к церкви, но потом, похоже, изменила свое мнение.

"Ты или трусы надень, или крестик сними. Или уж критикуй православие, или ныряй в прорубь (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)", — обрушилась Миро с жесткой критикой на Собчак.

Одновременно кощунствовать и креститься нельзя, считает гражданский журналист.

"Это признак нелогичности и прогрессирующего слабоумия", — считает Миро.

Затем блогер и вовсе опустилась до откровенных оскорблений.

"Оторопь аж берет, какая дура. Впрочем, может быть просто пьяна постоянно или того еще хуже -— вещества превратили мозг в кашу", — заключила она.

Примечательно, что сама Собчак уже ответила, зачем решилась на этот шаг.

"Я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами", — написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

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