Умерла продюсер «Звездных войн»

Умерла одна из создателей «Голодных игр» и «Звездных войн»

Продюсер фильмов "Голодные игры" и "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" Эллисон Шермур сегодня ушла из жизни. Женщина умерла в возрасте 55 лет от рака легких в медцентре Лос-Анжелеса.

Шермур продюсировала "Голодные игры", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Соло. Звездные войны: Истории", а также участвовала в выпуске фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне, передает Variety.

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