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Умерла продюсер «Звездных войн»
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Умерла одна из создателей «Голодных игр» и «Звездных войн» 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: globallookpress.com

Продюсер фильмов "Голодные игры" и "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" Эллисон Шермур сегодня ушла из жизни. Женщина умерла в возрасте 55 лет от рака легких в медцентре Лос-Анжелеса.

Шермур продюсировала "Голодные игры", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Соло. Звездные войны: Истории", а также участвовала в выпуске фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне, передает Variety.

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Также сегодня в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался участник команды КВН "НАТЕ" из кубанской станицы Брюховецкая Сергей Баленко.

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В возрасте 91 года ушел лионский шеф-повар Поль Бокюз, которого называли королем французской кухни и "папой гастрономии".

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