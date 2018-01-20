Волочкова показала «шпагат с котом»

В день своего рождения 42-летняя Анастасия Волочкова рассказала о новой любви, а также опубликовала фотографию шпагата с котом на руках и откровенные снимки в купальнике.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 20, 2018 at 5:04 PST

«День рождения — светлый праздник!» — написала Волочкова в Instagram, разместив фото со шпагатом и роскошным букетом цветов на переднем плане.

Она также поблагодарила подписчиков за поздравления. В субботу, 20 января, приме исполнилось 42 года.

Волочкова также написала, что «самый долгожданный букет» она получила от любимого человека. «Самый долгожданный букет я получила! Он был первым с раннего утра… Спасибо, господин А… Я Вас искренне люблю», — добавила она.

Напомним, в ноябре прошлого года Волочкова, которая около 15 лет назад состояла в отношениях с сенатором Сулейманом Керимовым, сообщила, что переживает из-за его ареста в Ницце и «никого в жизни не любила», как его.