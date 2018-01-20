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Сенчукова в бикини произвела фурор
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47-летняя Сенчукова в бикини произвела фурор 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Известная певица Наталья Сенчукова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с отдыха. На снимке 47-летняя артистка выглядит как молоденькая девочка.

Сенчукова показала архивное фото с отпуска. "Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", — подписала кадр певица.

На снимке Наталья позирует в бело-голубом бикини. Купальник подчеркивает ее стройную фигуру и необычную татуировку на животе.

Пользователи Сети восхитились красотой исполнительницы. "Фигурка у вас конечно! Супер!" "Ох) Ну прям как девочка! Наталья, вы просто шикарны!" "Хорошенькие", "Какая у вас татушка", — засыпали комплиментами свою любимицу поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).

Отметим, что жена солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина не частый гость на страницах светской хроники. Певица не выставляет свою жизнь на показ и лишь изредка дает интервью. Известно, что супруги воспитывают сына Василия. Молодой человек учится на режиссера во МГИКе.

Как писали Dni.Ru, Василий не очень похож на своих родителей. "А еще он подкачанный, а в кого он у нас? Мы думаем, что это продукты питания в этом виноваты. Он у нас кушает хорошо, пьет козье молоко", — рассказала Сенчукова.

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