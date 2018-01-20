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Кирилл «руки-базуки» угодил на операционный стол
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СМИ: «синтоловый качок» лег на операционный стол ради имплантов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru

В СМИ и Telegram появилась информация о том, что блогер с накачанным синтол бицепсами Кирилл Терешин сделал операцию. На опубликованной фотографии видно мужчину, который лежит на операционном столе. Его лицо закрыто, но руки узнают поклонники фриковых стримов и выпусков Андрея Малахова.

>> Кирилл "руки-базуки" встретился с кумиром

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Оригинальную фотографию опубликовал сайт NEWS.ru. В комментарии сказано, что операцию могли оплатить создатели передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, героем которой Терешин был.

Подробности появились в Telegram-канале Mash. Он пишет, что у Терешина выкачали синтол из бицепсов и вставили импланты. Причем операцию провели не только на руках, но и на ногах.

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Остается дождаться комментария самого блогера. Обычно он предлагает СМИ заплатить за комментарий, но в итоге сам рассказывает о себе в соцсетях. Так, вечером в пятницу он рассказал о встрече с кумиром — накачанным синтолом бразильцем Ромарио Дос Сантос Алвесом. Не исключено, что общение с ним сподвигло обладателя "рук-базук" лечь на операционный стол: Алвес едва не лишился рук из-за того, что вкалывал в них химию.

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