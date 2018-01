Британский певец Эд Ширан объявил о своей помолвке

Популярнейший британский певец Эд Ширан порадовал своих поклонников новостью. Наконец он сделал предложение своей давней школьной подруге — Черри Сиборн.

О своей помолвке 26-летний исполнитель мегахитов «Share of You» и «Castle on the Hill» сообщил в своем микроблоге в Инстаграме. «Перед Новым годом у меня появилась невеста. Мы очень счастливы и влюблены. И наши кошки тоже в восторге», — с юмором написал Эд.

Ширан также разместил милую фотографию, на которой он обнимает и целует смеющуюся Черри Сиборн. Фолловеры известного музыканта, которых уже больше 19 миллионов человек, также, как и его кошки, были в полном восторге. Они пожелали влюбленным много счастья и любви: «Как я рад за тебя, что ты нашел свою половинку!» «Будьте счастливы! Вы оба — замечательные люди!» «Вы — идеальная пара! Живите в любви!» «Какой сладкий снимок! Вы выглядите такими счастливыми!» «Пусть ваша семья будет счастливой, а жизнь — долгой и потрясающе прекрасной» «Я надеюсь, что у вас будет длинный счастливый брак! Пусть он будет наполнен радостью, благословениями и милыми детьми».

Эд Ширан и хоккеистка Черри Сиборн знакомы еще со школьной скамьи. Однако серьезные отношения между ними завязались лишь в 2015 году. Любопытно, что пару очень сблизили их коты, которых молодые люди просто обожают. А в прошлом году Эд посвятил своей невесте песню «Perfect» в новом альбоме «Divide». Кстати, Ширан также строит карьеру и в кино. В данный момент он снимается в сериале «Игра Престолов». Стоит отметить, что в прошлом году Эда Ширана внесли в список Дебретта, как одну из самых влиятельных персон Великобритании.

Эд Ширан невероятно популярен и в США. На его выступления приходят посмотреть множество американских звезд шоу-бизнеса.