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Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
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На съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской напали 

Рамблер 5 часов назад

На ведущую и съемочную группу шоу «Ревизорро» напали в Нижнем Новгороде. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Super.

По данным канал, ведущая шоу актриса Настасья Самбурская намеревалась проверить качество еды и соблюдение санитарных норм в местном кафе «Нептун». Один из сотрудников заведения выразил несогласие с этим и набросился на съемочную группу.

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Видео начинается громким криком молодого человека и шлепком, который получает оператор канала «Пятница!». Далее мужчина хватает за грудки другого члена съемочной группы и бьет по камере еще одного.

«Сейчас рубить начну всех!» — кричал он.

Затем в кадре появляется явно напуганная Самбурская, которую за руку выводят из кафе, а также один из операторов с намечающимся под глазом синяком.

Самбурская стала ведущей «Ревизорро» осенью 2017 года, сменив в этой должности перешедшую на Первый канал Елену Летучую. Первый выпуск «Ревизорро» с Настасьей Самбурской выйдет в эфир 30 января.

 Ещё 23 источника 
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