В жизни Бузовой случилось огромное потрясение

Ольга Бузова отмечает 20 января свой 32-й день рождения. Звезда "Дома-2" находится в Таиланде и с самого утра получает поздравления.

Тайный поклонник подарил Ольге огромного живого слона. Презент потряс именинницу.

"Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришел ко мне на виллу поздравлять меня с Днем Рождения. Это невероятно! Но это правда, и это происходит сегодня со мной. И впервые в Тайланде", — написала на своей странице в Instagram Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Звезда телестройки даже не догадывается, кто преподнес ей такой оригинальный подарок.

"Я не знаю кому говорить спасибо, но, Я счастлива. Вам удалось меня поразить. Спасибо организаторам сюрприза, что сделали невозможное. Слон шел ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить", — отметила певица.