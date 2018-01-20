Ещё
В жизни Бузовой случилось огромное потрясение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Праге загорелась гостиница, есть погибшие
В Праге загорелась гостиница, есть погибшие

В жизни Бузовой случилось огромное потрясение 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Instagram

Ольга Бузова отмечает 20 января свой 32-й день рождения. Звезда "Дома-2" находится в Таиланде и с самого утра получает поздравления.

Тайный поклонник подарил Ольге огромного живого слона. Презент потряс именинницу.

"Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришел ко мне на виллу поздравлять меня с Днем Рождения. Это невероятно! Но это правда, и это происходит сегодня со мной. И впервые в Тайланде", — написала на своей странице в Instagram Бузова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Звезда телестройки даже не догадывается, кто преподнес ей такой оригинальный подарок.

"Я не знаю кому говорить спасибо, но, Я счастлива. Вам удалось меня поразить. Спасибо организаторам сюрприза, что сделали невозможное. Слон шел ко мне по отелю с шариками, чтоб поздравить", — отметила певица.

Дни.ру: последние новости
47-летняя Сенчукова в бикини произвела фурор Медики отказали в помощи сильно располневшей Стриженовой Звезда КВН умерла при загадочных обстоятельствах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Язык подвел: Украина теряет Закарпатье
Умерла Эллисон Шермур
Волочкова показала «шпагат с котом»
Кирилл «руки-базуки» угодил на операционный стол
iPhone X собираются снять с производства
Видео
01:45
Отряды Свободной армии Сирии прибывают на границу Турции с САР
Ближний Восток Армия
00:22
Космонавт полетал по МКС на пылесосе
Наука и техника
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:39
«Умирающим» телефонам дали шанс
Интернет Наука и техника
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
01:07
Артобстрел штаба «Правого сектора» показали на видео
Украина В мире
08:16
В Сеть попали подробности об «убийце» Android
Интернет Гаджеты
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество
01:35
Турция нанесла авиаудар по курдам в Африне
Ближний Восток В мире
01:47
Порошенко «забыл» о русских в Крыму
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение