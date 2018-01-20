Дочь Стриженовой оказалась на грани выкидыша

Беременная дочь Стриженовой на грани выкидыша из-за Малахова

Дочь актрисы Натальи Стриженовой Александра Холошина после участия в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" очутилась в больнице. У девушки появилась угроза выкидыша.

"Приехала со съемок, понимаю, что заболеваю. А еще в связи со всей сложившейся ситуацией и нападками защитников Сергея Семенова и угрозами от этой "звездной " семьи — я ложусь завтра в больницу на сохранение", — написала в соцсети Александра (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

По словам девушки, теперь она ищет адвоката, чтобы написать на Павла Пятницкого, который яро защищал в программе насильника Дианы Шурыгиной Сергея Семенова, иск. "Спасибо всем переживающим — я не опускаю руки— я действую", — добавила Александра.

Пятницкий не остался в стороне и тут же ответил Холошиной.

"Ну, что могу сказать — попутного ветра в спину. Встретимся в суде", — написал он.

При этом в ухудшении здоровья Александры Павел обвинил саму будущую мать.

"На сохранение она ложится… Меньше орать надо было, как резаной. Силком никто на эфир не тянул. Даже как-то стало ее жаль. Ничтожная жизнь. Ничтожные ценности. Кроме украденной фамилии — ничего нет у человека", — заявил Пятницкий.

Напомним, Александра Холошина в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" набросилась на осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова. Она утверждала, что молодого человека необходимо отправить в тюрьму. За насильника вступился Павел Пятницкий. Он озвучил неприглядное прогнои самой Холошиной.