Ещё
Раскрыта причина смерти музыканта Тома Петти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: музыкант Том Петти скончался от передозировки лекарств 

РИА Новости
Фото: EPA

Судмедэксперты установили причину смерти американского рок-исполнителя Тома Петти. Как сообщило в субботу агентство Reuters, музыкант скончался от случайной передозировки ряда лекарственных препаратов.

По сведениям агентства, в крови Петти была найдена смесь из семи веществ — несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты.

Музыканта нашли в октябре прошлого года в его доме в городе Малибу (штат Калифорния) в критическом состоянии. У него констатировали остановку сердца, исполнитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Том Петти родился 20 октября 1950 года, получил известность в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. Группа выпустила несколько хитов, в том числе American Girl ("Американская девушка"), Free Fallin' ("Свободное падение"), Listen to Her Heart ("Прислушайся к ее сердцу") и некоторые другие. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.

РИА Новости: последние новости
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна Шэрон Стоун рассмеялась после вопроса о домогательствах Гитарист группы "Чайф" обвинил Шнурова в нанесении вреда рок-музыке
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США открестились от заявления Киева
«Смывший грехи» Саакашвили стал звездой соцсетей
США «возвращаются к холодной войне »
Стали известны доходы Шурыгиной
Схватка собаки и крокодила попала на видео
Видео
01:25
Пилоты виртуозно посадили самолет в шторм
Происшествия
00:30
Кадры задержания совершившего нападение в Бурятии подростка
Происшествия
02:06
Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан
В мире Статьи
00:59
Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
США Армия
22:53
Батюшка по совместительству служит официантом
Общество
00:49
Британский депутат заснул во время дебатов по Brexit
В мире Европа
00:25
Страшный таран на Дмитровском шоссе попал на видео
ДТП Происшествия
01:57
Рассказали, какой продукт необходим на случай апокалипсиса
Общество
01:50
Брак Яковлевой дал трещину
Шоу-бизнес
00:37
Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение