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«Столько всего сделал неправильно»: Воробьев встретил 30-летие
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«Я столько всего сделал неправильно»: Алексей Воробьев встретил 30-летие 

Eva.ru 1 час назад
Фото: eva.ru

Актёр и музыкант Алексей Воробьев встретил день рождения вместе с поклонниками. В минуту, когда мужчине исполнилось 30 лет, он записал для них видеоролик, в котором поделился эмоциями и рассказал об ошибках прошлого.

Алексей Воробьев поделился с поклонниками видеороликом, в котором он буквально встретил своё тридцатилетие. Молодой человек включил песню, которую он каждый год по традиции слушает в минуту наступления дня рождения, и вспомнил о том, что он, возможно, сделал не так.

«Нужно как-то взвесить всё, обернуться, чтобы понять, что я всё сделал правильно. И я обернулся, и понял, что я столько всего сделал неправильно. Но я все сделал так, как я хотел», — откровенно заявил именинник.

instagram.com/mr.alexsparrow

Воробьев поведал, что в свои тридцать лет он любит и любим, что у него есть мечты и повод просыпаться по утрам. Проанализировав всё, что артист имеет к своим годам, он сделал вывод, что является счастливым человеком. Поклонники поздравили артиста с днём рождения и пожелали ему сохранить своё счастье. Правда, по мнению некоторых интернет-пользователей, актёр излишне наигранно произносил эту речь. По их словам, мужчина выглядел слишком пафосно, а его жесты и мимика больше напоминали театральную игру.

instagram.com/mr.alexsparrow

«Не искренне выглядит, будто играете»
«Всегда замечала в вас какую-то наигранность»
«Мне не нравится такой пафос в вашей речи. Будьте проще»
"Как будто побывала на репетиции спектакля"

Впрочем, о счастье Воробьев заявляет не впервые. Недавно он решил отправить «письмо в будущее», обратившись к себе самому. Он признался, что абсолютно счастлив и горд собой.

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