Названа новая версия развода Питта и Джоли

Питт делил Джоли с другим мужчиной

Названа новая версия развода Бреда Питта и Анджелины Джоли. Оказывается, в семью влез старший брат актрисы Джеймс Хейвен.

Мужчина часто навещал сестру, а порой даже гостил в доме Питта месяцами. Между супругами и так не все было гладко, а посторонний человек подливал масла в огонь.

Дошло до того, что дети стали предпочитать проводить свободное время с дядей, а не с отцом, который из-за плотного рабочего графика надолго покидал семейное гнездышко. Пока актер зарабатывал деньги, чтобы прокормить семью, брат Джоли стал во главе клана.

Бред в пришел в бешенство от сложившейся ситуации, он устраивал Анджелине скандалы. Однако Джоли неизменно принимала сторону брата и угрожала подать на развод, если Питт не изменит свое мнение на счет Хейвена.

В итоге актриса свое обещание выполнила. Самая красивая пара Голливуда распалась. Примечательно, что во время бракоразводного процесса Джеймс окончательно переехал в дом к сестре и помогал ей в вопросах опеки над детьми в суде, передает Grazia.

Напомним, актеры поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором разрыва стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.