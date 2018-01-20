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Кирилл «руки-базуки» встретился с кумиром
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Обладатель «рук‐базук» устроил синтоловый дуэт 

360tv.ru 4 часа назад

Видеоблогер из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как обладатель «рук‐базук», встретился со своим кумиром. Об этом 21‐летний парень с огромными бицепсами сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Синтоловый здоровяк» остался без «рук-базук»

Кирилл неоднократно говорил, что хочет стать похожим на бразильца, раскачавшего себе руки до 65 сантиметров в стремлении стать похожим на Халка. Теперь пятигорский культурист смог вживую встретиться с кумиром.

В свое время Ромарио Дос Сантос Алвес мог остаться без рук.

Какое-то время назад его перекачанные синтолом плечи стали нестерпимо болеть, а потом и вовсе отказались двигаться. Врачи сделали неутешительный вывод: у аргентинца начался некроз мышечных тканей в надутых химией бицепсах. Чтобы избежать ампутации рук, пришлось откачивать их мышц всю химию.

История аргентинца не пугает «Руки-базуки». Он все также намерен увеличивать объем своих бицепсов, которые и так в обхвате уже больше 60 сантиметров.

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