Названа причина смерти 20-летней порноактрисы

Названа причина смерти 20-летней порнозвезды Оливии Нова

Стала известна причина смерти 20-летней американской порнозвезды Оливии Новы (настоящее имя — Лекси Форд). Об этом сообщило издание The Sun.

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Журналисты ссылаются на «утечку данных из полиции». Они утверждают, что виной всему стала урологическая инфекция, которая привела к заражению крови.

Нову нашли мертвой 7 января в одном из отелей Лас-Вегаса. На ногах у голой девушки были синяки. Вскрытие показало, что ее почки были поражены некой инфекцией.

Ранее предполагалось, что причиной смерти девушки могло быть самоубийство: в рождественские праздники она жаловалась на одиночество. Ее семья начала сбор денег на похороны на краудфандинговой платформе GoFundMe. Они уже собрали больше 11 тысяч долларов (примерно 622 тысячи рублей).

11 января бывшая порноактриса и певица Тила Текила (настоящее имя Тхьен Тхань Тхи Нгуен) заявила, что знает, почему скончалась ее коллега. Она объяснила это своими молитвами о смертях порнозвезд и отметила, что Нова будет не последней. Бывшим коллегам Текила посоветовала покинуть индустрию побыстрее.

Нова стала четвертой внезапно умершей порноактрисой за последние два месяца.