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«Простите нам наше счастье»
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«Простите нам наше счастье» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов продолжают интриговать общественность совместными фото и видео из Таиланда.

Неделю назад в Instagram Батрутдинова появилось видео, где он отдыхает на яхте в компании Бузовой. Батрутдинов в кадре уверяет «друзей и девушек», что с Бузовой они встретились случайно, и тут Ольга зовет его намазать спинку и принести арбузик.

Далее последовало совместное видео с острова Пхукет, где юморист и телеведущая снова заверяют подписчиков, что встретились случайно, и ряд фотографий в «Инстаграмах» обоих с многозначительными подписями и тегами:

«Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде», — говорится в посте. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..» «Идиот», Ф. М. Достоевский», — цитирует классика Ольга Бузова.

Поклонники звезд гадают, в действительности ли у Бузовой и Батрутдинова роман, или это всего лишь пиар.

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