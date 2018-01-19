Хабенский о своей болезни: С этим справиться нельзя

Хабенский: «Звездной болезнью страдают идиоты»

Известный актер Константин Хабенский стал гостем онлайн-шоу «ОК на связи!». Артист обстоятельно ответил на вопросы поклонников и даже поделился своеобразным лайфхаком. Он объяснил, как правильно реагировать на популярность.

В ходе общения у Хабенского поинтересовались о его отношении к тем, кто «поймал звездочку». Константин высказал мнение, что звездная болезнь — опасная и страдают ею «идиоты, дураки, недалекие, мягко говоря, люди».

Хабенский уверен, что умный человек вовремя выработает свои приемы защиты. «С этим справиться нельзя, можно только оглохнуть и ослепнуть. Но это одно из условий профессии, в которую ты вошел. Наверное, какие-то вещи, связанные со звездной болезнью, были. Когда на тебя начинают пристально обращать внимание, это то же самое по большому счету, что и выход на сцену. Во время репетиций даже с незнакомым режиссером и незнакомыми актерами. Если ты начинающий актер, ты не знаешь, как тебе существовать, как тебе пристроиться».

«Сцена — это увеличительное стекло, — пояснил артист. — Поэтому происходят даже какие-то странные физиологические ломки организма».