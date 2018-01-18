Ещё
Глюкоза пропала из-за банкротства мужа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Глюкоза пропала из-за банкротства мужа 

Рамблер 18 часов назад

Блогер Лена Миро на своей странице на LiveJournal рассказала, почему певица Глюкоза пропала из медийного поля.

По ее словам, «исчезновение» со страниц светской хроники Натальи Ионовой, более известной под сценическим псевдонимом Глюкоза, связано с финансовыми проблемами ее мужа Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro и бывшего топ-менеджера энергетической компании «ФСК ЕЭС».

Миро рассказала, что бизнесмен разбогател, «приватизируя энергетику» в компании РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

«Однако, одно дело попилить госкорпорацию, а совсем другое — уйти в свободное плавание и сохранить нажитое», — пишет блогер и отмечает, что второе у предпринимателя не получилось.

По ее словам, Чистяков одолжил 100 миллионов евро у жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуринов и не смог их вернуть, результатом чего стал суд, который, впрочем, не обнаружил в действиях бизнесмена признаков мошенничества.

«Но дальше случилось страшное: российская энергетика больше не захотела, чтобы ее «пилил» Чистяков», — уверена Миро.

После этого предприниматель «уехал на море», а управление своим бизнесом передал менеджерам, которые, «по слухам», украли все деньги и обанкротили Чистякова, а Глюкоза «покинула нас со своими воплями».

 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ходи в школу — будет мясо»: детей предупреждали о нападении в Улан-Удэ
Пока вы спали: Украина нашла много золота
В Москву идут 20-градусные морозы
В РФ появилась опасная схема мошенничества
Путин окунулся в прорубь
Видео
00:49
В Британии депутат заснул во время дебатов по Brexit
Европа В мире
00:11
Появилось видео с места ЧП в бурятской школе
Криминал Происшествия
00:37
В Москве на Крещение подготовили 59 купелей
Общество Новости Москвы
00:00
В Австралии дрон спас двух тонувших подростков
Происшествия
00:42
Юные хоккеисты устроили свалку на льду при публике
Общество
10:11
Катер разнёс рыбацкую лодку в хлам
Происшествия
01:51
В Москву идут 20-градусные морозы
Погода Новости Москвы
00:57
Поклонники накинулись на Бузову без макияжа
Шоу-бизнес
00:00
Рыбаки спаслись от смерти за секунды до столкновения с катером
Происшествия
00:31
Мать с ребёнком чуть не убило упавшее дерево
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение