Певица Глюкоза пропала из-за банкротства мужа

Блогер Лена Миро на своей странице на LiveJournal рассказала, почему певица Глюкоза пропала из медийного поля.

По ее словам, «исчезновение» со страниц светской хроники Натальи Ионовой, более известной под сценическим псевдонимом Глюкоза, связано с финансовыми проблемами ее мужа Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro и бывшего топ-менеджера энергетической компании «ФСК ЕЭС».

Миро рассказала, что бизнесмен разбогател, «приватизируя энергетику» в компании РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

«Однако, одно дело попилить госкорпорацию, а совсем другое — уйти в свободное плавание и сохранить нажитое», — пишет блогер и отмечает, что второе у предпринимателя не получилось.

По ее словам, Чистяков одолжил 100 миллионов евро у жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуринов и не смог их вернуть, результатом чего стал суд, который, впрочем, не обнаружил в действиях бизнесмена признаков мошенничества.

«Но дальше случилось страшное: российская энергетика больше не захотела, чтобы ее «пилил» Чистяков», — уверена Миро.

После этого предприниматель «уехал на море», а управление своим бизнесом передал менеджерам, которые, «по слухам», украли все деньги и обанкротили Чистякова, а Глюкоза «покинула нас со своими воплями».