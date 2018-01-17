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Фанатики приковали Кельми к кровати и избили
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Фанатики приковали Кельми к кровати и избили 

Рамблер 4 часа назад

Певца Криса Кельми избили религиозные фанаты во время лечения от алкоголизма. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Исполнитель шлягера «Ночное рандеву», как и ранее его коллеги по шоу-бизу Дана Борисова и Евгений Осин, прошел курс лечения от алкогольной зависимости в клинике Таиланда.

Как рассказал артист, во время пребывания в Таиланде с ним случилась неприятная история. В реабилитационном центре он столкнулся с буддийскими религиозными фанатиками, представившимися секьюрити госпиталя. Когда певец вышел из своей комнаты к бассейну, они напали на него, положили на асфальт и стали избивать. Затем оттащили в палату и приковали наручниками к кровати.

По мнению Кельми, напавшие выбрали его, потому что он православный.

>> Дана Борисова: в тайской клинике меня заперли и приковали наручниками

Тайцы, лежавшие в той же палате, на призывы о помощи не откликнулись, а лже-секьюрити похитили у певца комплект теннисной формы, плавки и тапочки.

Как признался музыкант, 72-дневную реабилитацию ему оплатило руководство телеканала «Россия-1», а билеты до Таиланда ему купил лично Андрей Малахов. Поездка обошлась более чем в 2 млн 200 тысяч рублей.

 Ещё 10 источников 
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