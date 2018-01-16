Экс-супруга Джигарханяна передумала разводиться 

Виталина Цымбалюк-Романовская решила отменить развод с Арменом Джигарханяном. Такое заявление экс-супруга народного артиста сделала в эфире программы «Пусть говорят».
По словам Романовской, соответствующая апелляция уже подана в суд.
Участники программы предположили, что Виталина передумала разводиться с мужем, чтобы не выплачивать ипотеку в одиночестве.
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Ранее Цымбалюк-Романовская заявляла, что жалеет о том, что заявление о разводе подал Армен Джигарханян, а не она.