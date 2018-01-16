Ещё
Актер из «Бумера» экстренно госпитализирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актер из «Бумера» экстренно госпитализирован 

Рамблер 1 час назад
Актер Сергей Горобченко срочно госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
1/8  "Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы", - написал он в своем Инстаграм. Актер в шутку добавил, что не является запойным, но выпить может. Впрочем, он тут же оговорился, что за прошедшие дни все было вполне в меру и с едой он тоже "не жестил". "Остается- нервы... Ну и плюс праздники)))", - продолжил шутить актер
Фото:
2/8  Горобченко прославился ролью Пети «Рамы» в фильме Петра Буслова «Бумер»
Фото:
3/8  Кроме того, актер снимался в таких сериалах, как «Доктор Живаго» и «Братья Карамазовы», а также работал в театре
Фото:
4/8  В 2009 году Горобченко упал с мотоцикла во время съемок сериала «Москва. Центральный округ 3»
Фото:
5/8  С многочисленными травмами актер был доставлен в институт имени Склифосовского: у него был диагностирован ушиб, гемартроз (внутреннее кровоизлияние) коленного сустава, перелом левой большой берцовой кости и частичное повреждение коленного сустава
Фото:
6/8 
Фото:
7/8 
Фото:
8/8 
Фото:

По данным канала, артист потерял сознание, находясь в своем доме, а в больницу его отвезли родственники. Там врачи поставили ему диагноз — панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС «подставился» в газовом вопросе
Умер участник КВН Дуда
В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности
Порошенко избавил страну от инвалидов
Снайпер ДНР снял на видео выстрел в украинского военного
Видео
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
02:43
Грудинина спросили про подарок на 37 млн
Политика
00:56
Возле Рады произошли столкновения
В мире Украина
00:38
«Как мои детки?»: Раненная в резне учительница заговорила
Происшествия
02:34
Поклонская ответила Собчак на слова о крымчанах
Политика
03:36
Лазарев с сыном отправился в Майами
Шоу-бизнес
00:13
Андреева показала необычное увлечение
Шоу-бизнес
01:45
В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
01:45
На Крещение пообещали метель
Общество Новости Москвы
00:42
Названа причина госпитализации звезды «Бумера»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение