Актер из «Бумера» экстренно госпитализирован 

Актер Сергей Горобченко срочно госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
1/8 "Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы", - написал он в своем Инстаграм. Актер в шутку добавил, что не является запойным, но выпить может. Впрочем, он тут же оговорился, что за прошедшие дни все было вполне в меру и с едой он тоже "не жестил". "Остается- нервы... Ну и плюс праздники)))", - продолжил шутить актер
Фото:
instagram.com/sgorobchenko
2/8 Горобченко прославился ролью Пети «Рамы» в фильме Петра Буслова «Бумер»
Фото:
"Бумер" (2003)
3/8 Кроме того, актер снимался в таких сериалах, как «Доктор Живаго» и «Братья Карамазовы», а также работал в театре
Фото:
"Капитанские дети" (2006)
4/8 В 2009 году Горобченко упал с мотоцикла во время съемок сериала «Москва. Центральный округ 3»
Фото:
"Взрослая дочь, или тест на..." (2010)
5/8 С многочисленными травмами актер был доставлен в институт имени Склифосовского: у него был диагностирован ушиб, гемартроз (внутреннее кровоизлияние) коленного сустава, перелом левой большой берцовой кости и частичное повреждение коленного сустава