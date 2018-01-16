Актер из «Бумера» экстренно госпитализирован 

1/8 "Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы", - написал он в своем Инстаграм. Актер в шутку добавил, что не является запойным, но выпить может. Впрочем, он тут же оговорился, что за прошедшие дни все было вполне в меру и с едой он тоже "не жестил". "Остается- нервы... Ну и плюс праздники)))", - продолжил шутить актер

Фото: instagram.com/sgorobchenko