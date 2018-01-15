Смерть солистки The Cranberries назвали необъяснимой

Полиция Лондона приступила к расследованию причин гибели певицы Долорес О’Риордан, сообщает ТАСС.

Солистка ирландской группы Cranberries скоропостижно скончалась 15 января в Лондоне, куда она прибыла для работы в студии звукозаписи. Коллеги певицы назвали ее смерть «внезапной». Тело 46-летней О’Риордан было обнаружено в отеле.

В Скотланд-Ярде назвали смерть певицы «необъяснимой».

«На данном начальном этапе смерть расценивается как необъяснимая. Следствие продолжается», — сказал источник ТАСС в Скотланд-Ярде.