Смерть солистки The Cranberries назвали необъяснимой 

Полиция Лондона приступила к расследованию причин гибели певицы Долорес О’Риордан, сообщает ТАСС.
Солистка ирландской группы Cranberries скоропостижно скончалась 15 января в Лондоне, куда она прибыла для работы в студии звукозаписи. Коллеги певицы назвали ее смерть «внезапной». Тело 46-летней О’Риордан было обнаружено в отеле.
В Скотланд-Ярде назвали смерть певицы «необъяснимой».
«На данном начальном этапе смерть расценивается как необъяснимая. Следствие продолжается», — сказал источник ТАСС в Скотланд-Ярде.