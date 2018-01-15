Шэрон Стоун рассказала о смертельном диагнозе

Шэрон Стоун пережила инсульт

Актриса Шэрон Стоун в интервью телеканалу CBS рассказала о перенесенном ею в 2001 году инсульте. По ее словам, после кровоизлияния в мозг врачи оценивали ее шансы на жизнь в 5%.

Шэрон призналась, что болезнь сильно повлияла на ее карьеру. По ее словам, она долго не могла вернуться к работе, и вся ее жизнь была уничтожена.

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Наибольшую звестность актрисе принес фильм 1992 года «Основной инстинкт». Стоун также снималась в картинах «Казино», «Быстрый и мертвый», «Щепка», «Год оружия», «Дьяволицы», «Женщина-кошка» и др.