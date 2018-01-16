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Смерть солистки The Cranberries назвали необъяснимой
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Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой 

360tv.ru 3 часа назад

Полицейские признались, что не могут объяснить причину смерти ушедшей накануне из жизни певицы Долорес О'Риордан. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Сейчас правоохранители затрудняются ответить на вопрос, почему не стало солистки The Cranberries.

По имеющейся информации, в мае и июле 2017 года несколько концертов группы отменили из-за запрета врачей, которые не рекомендовали О’Риордан выходить на сцену. У Долорес были проблемы со спиной.

Агент вокалистки сообщила, что члены семьи О’Риордан чувствуют себя опустошенными после известия о ее смерти и просят соблюдать конфиденциальность расследования.

Об уходе Долорес О’Риордан стало известно 15 января. Солистка скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет.

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