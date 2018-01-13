Делон уходит из «проклятой жизни» без сожаления

Ален Делон признался в ненависти к современной «эпохе-фальшивке»

Шок, боль, отчаяние. Легендарный французский актер Ален Делон, воспетый в песнях, ставший в СССР именем нарицательным и являвшийся эталоном мужской красоты, дал крайне откровенное интервью самому популярному французскому журналу Paris Match, в котором признался, что на склоне лет уходит из "этой проклятой жизни" без сожаления. Это во многом эпатажное интервью перепечатали многие европейские масс-медиа, но у него на родине во Франции остались равнодушным к крику души престарелой звезды.

Интервью, которое взяла у 82-летнего актера Валери Триервейлер, журналистка и бывшая спутница жизни экс-президента Франции Франсуа Олланда, формально было посвящено 60-летию со дня начала кинокарьеры Алена Делона. На обложке издания поместили фото красивого и молодого актера в начале его блистательной карьеры. Но этот глянец исчезает, когда читаешь сам текст.

Актер, похоронивший почти всех из своих сверстников — близких и друзей (особо шокировал его уход его бывшей спутницы, актрисы Мирей Дарк), с нескрываемыми грустью и отчаянием, подвел в беседе итог всей своей жизни и с высот прожитых лет вынес приговор жестокому времени, где, по его словам, правят бал поддельные ценности.

"В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег", — признался Ален Делон, проживающий в своем доме под Парижем в одиночестве.

Самым верным другом, по его словам, для него остается его двухлетняя собака, и Ален Делон хочет, чтобы она "лучше покинула этот мир вместе с ним, чем грустила бы в одиночестве на его могиле".

Одиночество на старости лет не щадит самых сильных и великих — вот главный вывод после прочтения этого материала. "Я покину этот мир без сожаления", — признается Делон, добавляя, что он является не лучшим отцом для своих детей, один из которых по-прежнему отказывается признать его и общаться с ним.

"Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит, — сказал Валери Триервейлер легендарный актер. — Всё подделка, все чувства оскорблены, в мире не осталось ни уважения, ни умения держать слово, только деньги важны, круглые сутки только слышишь, что о криминале".

И по сегодняшний день у Делона нет отбоя от поклонниц. Но, по его словам, он до сих пор не встретил ту "верную, единственную, которая останется с ним до конца".

"Я не говорю, что у меня нет кандидатки, их десять, но пока нет никого, с кем бы я провел всю оставшуюся жизнь. Я мог бы жениться, если бы эта женщина была готова довести меня до конца", — сказал актер, который не скрывает своей горечи и "усталости от славы".

Делон добавил, что он снова был бы счастлив играть в театре. Его последняя роль была в 2013 году в спектакле "Обычный день". В этой пьесе играет и его дочь Анушка.

Ранее было объявлено, что Ален Делон снимется в новой ленте режиссера Патриса Леконта, в котором его партнершей станет Жюльет Бинош. Однако съемки этой мелодрамы постоянно откладываются.

Благодаря выдающейся фильмографии и бурной частной жизни, Ален Делон с его редкой харизмой и красотой стал мифом не только европейского, но и мирового кино. За 60 лет своей карьеры Ален Делон (полное имя — Ален Фабьен Морис Марсель Делон), родившийся 8 ноября 1935 года в местечке Со под Парижем, сыграл в сотне фильмов, в том числе "Рокко и его братья" и "Леопард" Лукино Висконти, "Самурай" и "Пандур" Жан-Пьера Мельвилла, "Мистер Клейн" Джозефа Лози и "Затмение" Микеланджело Антониони. Один из критиков написал, что настоящее амплуа Делона, в котором он нашел себя — "Герой с двойным дном. Падший ангел". Хотя в 1999 году Ален Делон объявил, что больше не будет сниматься в кино, он появился в нескольких телесериалах и даже в ленте про похождения Астерикса и Обеликса. Его также помнят за исполнение в дуэте с культовой певицей Далидой композиции "Paroles, Paroles" ("Слова, слова").

Популярность Делона резко упала во Франции в последние годы из-за его высокомерия и эгоцентризма, которые его соотечественники принимают за манию величия. Вместе с тем, большинство граждан признают, что Ален Делон является одним из величайших французских актеров всех времен.