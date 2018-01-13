В блоге Лопыревой снова разместили пикантные фото

Микроблог Виктории Лопыревой снова взломали

«Инстаграм» известной модели, телеведущей и посла чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой подвергся хакерской атаке еще 9 января, повторно страница была взломана сегодня, 13-го. Как и ранее злоумышленники размещают от имени звезды эротические снимки известных людей.

Среди пострадавших футболист «Краснодара» Павел Мамаев. На записи экс-игрок сборной России полностью обнажённый бреется перед зеркалом, снимала его жена, фокусируя съемку на интимных частях тела супруга. Кроме того, хакеры вновь опубликовали фото юриста и предпринимателя Дмитрия Якубовского и его супруги Валерии.

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Ранее на странице Лопыревой появлялись пикантные снимки: Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, владелицы агентства «Авант» Юлии Шавриной, модели Марины Майер.