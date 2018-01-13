Ещё
В блоге Лопыревой снова разместили пикантные фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Микроблог Виктории Лопыревой снова взломали 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru

«Инстаграм» известной модели, телеведущей и посла чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой подвергся хакерской атаке еще 9 января, повторно страница была взломана сегодня, 13-го. Как и ранее злоумышленники размещают от имени звезды эротические снимки известных людей.

Среди пострадавших футболист «Краснодара» Павел Мамаев. На записи экс-игрок сборной России полностью обнажённый бреется перед зеркалом, снимала его жена, фокусируя съемку на интимных частях тела супруга. Кроме того, хакеры вновь опубликовали фото юриста и предпринимателя Дмитрия Якубовского и его супруги Валерии.

Instagram

Ранее на странице Лопыревой появлялись пикантные снимки: Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, владелицы агентства «Авант» Юлии Шавриной, модели Марины Майер.

WomanHit.ru: последние новости
Лопырева извинилась за порно в своем «Инстаграме» Страна простится с Державиным 15 января Бузова и Батрутдинов: «постановка» или намек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму оценили способность Украины «закрыть» полуостров
Жена звезды «Морозко» рассказала о его трагической смерти
Скандал в рязанской больнице получил продолжение
Дочь Джигарханяна покончила с собой
Эротический роман Макрона взбудоражил Европу
Видео
02:07
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Происшествия
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
00:25
Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
Происшествия
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
01:29
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Происшествия
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
02:43
Умер участник встречи с Грудининым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение