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Тучная звезда «Дома-2» возмутила съемками в красном белье
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Тучная звезда «Дома-2» возмутила съемками в красном белье 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру

Александра Черно из "Дома-2" продолжает возмущать народ своим видом. На этот раз 24-летняя девушка щеголяла в нижнем белье во время съемок программы.

Судя по кадрам со съемок очередного выпуска "Дома-2", Саша ходила по женской комнате в пеньюара, однако в какой-то момент он решила распахнуть одеяние и выставить на всеобщее обозрению пышную фигуру в красном белье.

Вид получился, мягко говоря, не соблазнительный. Многочисленные жировые складочки предательски свисали с живота и бедер звезды телестройки.

Многочисленные поклонники Черно пришли в ужас от увиденного. Народ тут же начал обсуждать увиденное в сети. По мнению большинства, Александре не стоило распахивать халат. Некоторые попросили не пропускать в эфир подобные кадры. Третьи же просто посоветовали Черно сесть на диету и заняться спортом.

"Из под бюстгальтера вторая пара груди уже растёт, как у свиноматки", "Человек типо без комплексов..а на самом деле лень ходить в спортзал", "Это уже не самоуверенность. Стремно уже… она ведь действительно считает, что это красиво", "Я случайно вчера посмотрела 🙈 это жесткая жесть", — возмутились фанаты шоу (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).

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