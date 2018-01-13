Бузова отдыхает с известным ведущим

Вот это поворот: Ольга Бузова проводит отпуск с Тимуром Батрутдиновым

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов заинтриговали поклоннков, разместив на своих страницах в социальных сетях видео с совместного отдыха на яхте в Таиланде. Сперва в кадре появляется Тимур, который якобы пытается убедить поклонников в том, что его с телеведущей ничего не связывает.

«Дорогие друзья, девушки, не беспокойтесь. Ну какая Ольга Бузова — мы просто сфотографировались. Меня с этой девушкой вообще ничего не связывает», — говорит он.

Затем к нему подходит Ольга, просит намазать ей спину и принести арбуз. Тимур целует ей руку и покорно отправляется исполнять ее прихоти.

Публикация от Timur Batrutdinov (@timurbatrutdinov) Янв 12, 2018 at 9:09 PST

Однако стоит отметить, что прилетели отдыхать звезды не вместе. Вероятно, они встретились случайно, хотя, как знать. Несколько недель назад Тимур и Ольга в очередной раз подогрели слухи о своем романе.

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Звезды заявили в социальных сетях, что если не найдут своих вторых половин, то поженятся.