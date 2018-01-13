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Секс-скандалы застопорили работу сценаристов
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Секс-скандалы застопорили работу сценаристов 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters

Сценаристы стали бояться шутить на темы домогательств и изнасилований из-за многочисленных голливудских секс-скандалов. Автор комедийного сериала «Новенькая» Элизабет Меривезер заявила The Hollywood Reporter, что работники киноиндустрии перестали высмеивать эту тему даже во время групповой работы над сценариями.

«Сценарная комната, теоретически, всегда была местом, где люди свободно могли обсуждать самые грязные вещи. В ней ты обязан время от времени пересекать черту, если делаешь это с уважением. Но теперь постоянно возникает мысль:"Наверное, эту шутку я озвучить не могу"», — посетовала Мериуэвер.

Источник издания из одной киностудии заявил, что сценаристам увеличили количество перерывов, «чтобы они могли восстановиться от участия в беседах на тревожные темы».

10 января сообщалось, что актриса Катрин Денев и еще 99 известных француженок выступили в защиту мужчин, на которых «объявили охоту» из-за навязчивого флирта. Женщины заявили, что «попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые и неуклюжие», не могут считаться преступлением.

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.

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