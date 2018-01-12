Наталья Краско о супружеской измене

В этом году Иван и Наталья Краско отметят трехлетие со дня свадьбы. Но не все в этом уверены. На днях появилась информация о супружеской измене Натальи. Девушка утверждает, что это всего лишь "черный пиар".

Молодую жену Краско обвинили в измене

На днях некий молодой человек по имени Александр сообщил о романе с Натальей. По словам мужчины, он познакомился с девушкой минувшим летом и сблизились они благодаря увлечению поэзией. «Начались легкие звонки, мы стали встречаться, она читала мне стихи. Между мной и Натальей как были чувства, так и есть! Что касается Ивана Ивановича — я все прекрасно понимаю, но я свои чувства деть никуда не могу и она тоже не может. У меня есть, и были, и будут отношения с Наташей», — приводили СМИ слова молодого человека.

Сама Краско решила прояснить ситуацию. По словам девушки, она знакома с Александром, но знакомство — поверхностное.

«Я его знаю по сути только по телевизионной программе. Я даже вас больше знаю, чем его, — заявила Наталья корреспонденту «ПитерТВ». — Меня это совершенно не касается. Мало ли придурков на свете. Мою репутацию эта ситуация никак не затрагивает. Я Александра не знаю. В меня действительно влюбляются — это нормально. Вообще, влюбляться — это нормально. А пиариться на моем имени — это ненормально. Пусть придут и скажут мне Ивану Ивановичу все в лицо. Я готова всем и за все ответить, что было в моей жизни, но Александра в ней не было».