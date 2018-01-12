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Шурыгина рассказала об угрозах в адрес её семьи
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Шурыгина рассказала об угрозах в адрес её семьи 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram

Скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина дала интервью телеканалу «360» и рекомендовала вышедшему на свободу Сергею Семенову замаливать грехи в детском доме. Девушка заявила, что отсидеть год за изнасилование — это «несправедливо», и что за этот срок невозможно ничего «осознать».

«Это очень страшный человек. Злой. И его семья злая. Я считаю, что он должен пойти работать в детский дом. Должен приносить какую-то пользу. Должен научиться общаться с людьми и быть добрее», — сказала Шурыгина.

>> Шурыгина выложила Шепелеву новые детали своего изнасилования

Диана также рассказала об угрозах в адрес своей семьи после эфира первой программы с Андреем Малаховым.

«Им угрожали, прокололи колёса машины, постоянно писали гадости, оскорбляли даже мою младшую сестру. Это очень тяжело. Ладно, травят меня. Я понимаю. Но при чем здесь мои родители?» — возмутилась Шурыгина.

Диана также посетовала, что родителям пришлось уволиться с работы в Ульяновске и переехать в Москву, где они до сих пор не могут найти новую работу.

 Ещё 2 источника 
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