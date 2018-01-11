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Киев придумал наказание для артистов за гастроли в РФ
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В Киеве придумали наказание для артистов за гастроли в России 

BFM.RU 16 часов назад
Фото: РИА Новости

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный «военный сбор». Ранее в четверг председатель Нацсовета Украины по ТВ сообщил, что совет предлагает Верховной Раде рассмотреть возможность введения штрафов в отношении украинских артистов, которые ездят с гастролями в РФ, напоминает РИА Новости Украина.

Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: этот артист гастролирует в стране-агрессоре, 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор, — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

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