Актеру Степанченко вызвали скорую в «Ленком»

Актеру «Ленкома» Сергею Степанченко вызвали скорую в театр, сообщает «Московский комсомолец».

Накануне около 14:00 у 58-летнего артиста резко поднялось давление (до 200 на 110) и он попросил коллег вызвать врачей.

Медикам Степанченко заявил, что почувствовал себя плохо из-за погоды, так как он страдает метеозависимостью. Бригада скорой помощи дала актеру лекарство, которое снизило давление, после чего он отказался от госпитализации.

Народный артист России Сергей Степанченко с середины 1980-х годов является участником труппы «Ленкома». Кроме того, актер известен ролями в фильмах Андрея Кончаловского, Сергея Урсуляка и Эльдара Рязанова.