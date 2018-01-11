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Актеру Степанченко вызвали скорую в «Ленком»
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Актеру Степанченко вызвали скорую в «Ленком» 

Рамблер 3 часа назад

Актеру «Ленкома» Сергею Степанченко вызвали скорую в театр, сообщает «Московский комсомолец».

Накануне около 14:00 у 58-летнего артиста резко поднялось давление (до 200 на 110) и он попросил коллег вызвать врачей.

Медикам Степанченко заявил, что почувствовал себя плохо из-за погоды, так как он страдает метеозависимостью. Бригада скорой помощи дала актеру лекарство, которое снизило давление, после чего он отказался от госпитализации.

Народный артист России Сергей Степанченко с середины 1980-х годов является участником труппы «Ленкома». Кроме того, актер известен ролями в фильмах Андрея Кончаловского, Сергея Урсуляка и Эльдара Рязанова.

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