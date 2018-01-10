Молодую жену Краско обвинили в измене

Молодую жену Краско поймали на подлой измене

Супружеская жизнь Ивана Краско с молодой женой Натальей опять оказалась в центре внимания. 27-летнюю девушку подозревают в измене.

Скандалом закончились съемки очередной передачи на телевидении. Целью нового выпуска был разобраться, действительно ли пассия 87-летнего артиста ему неверна. В студию передачи пришел молодой человек Александр, который утверждает, что уже давно состоит в романтических отношениях с Натальей Краско. В студии на него набросился с кулаками директор Ивана Ивановича. В итоге, Александр ушел со съемок с ссадинами и синяками, сообщает teleprogramma.pro.

Молодой человек рассказал о произошедшем в студии в интервью паблику Super. По словам возможного любовника Натальи Краско, представитель Ивана Ивановича знал о связи Александра с женой его начальника, а на передаче решился на нападение просто чтобы не потерять работу. Кроме того, Александр рассказал, как развивался его роман с Натальей. По словам молодого человека, они познакомились еще летом.

"Я выбежал из бара, купил цветы и подошел к ней. Она мне рассказала, что она работает в театре и пишет стихи. Я ей сказал, что тоже пишу стихи: "Давай может быть найдем какие-то точки соприкосновения?". Когда она представилась, я заулыбался и сказал: "Ну слушай, ты случайно не дочка того самого легендарного, великого нашего Краско?", — рассказывает Александр на видео.

"После этого начались легкие звонки, мы стали встречаться, она читала мне стихи. Между мной и Натальей как были чувства, так и есть! Что касается Ивана Ивановича — я все прекрасно понимаю, но я свои чувства деть никуда не могу и она тоже не может. У меня есть, и были, и будут отношения с Наташей", — заявил Александр.