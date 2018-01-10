«Такой худой»: мама встретила Семёнова на свободе

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, вышел на свободу. В посвященной Семенову группе в соцсети «Вконтакте» появился видеоролик, как Сергей встречается с мамой и друзьями.

Мама Сергея отметила, что он заметно похудел.

«Да какой худой», — отмахнулся в ответ Сергей.

Помимо родственников и друзей, Сергея встречали и журналисты, в беседе с которыми Семенов дал совет всем молодым людям, как не оказаться в его ситуации.

«Получше, прежде всего, надо смотреть за своим окружением. Самим включать голову», — цитирует Семенова РЕН ТВ.

Напомним, что 21-летний Сергей Семенов был осужден на 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима за изнасилование Дианы Шурыгиной на вечеринке. Позже наказание смягчили до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима.