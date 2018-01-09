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Катрин Денев сделала скандальное заявление
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Катрин Денев: мужчины должны быть свободны в вопросе битья женщин 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Французская актриса Катрин Денев отреагировала на скандалы с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, заявив, что мужчины должны иметь возможность свободно бить женщин, сообщает Guardian.

«Мужчины были наказаны в кратчайшие сроки, вынуждены были покинуть свои рабочие места, хотя все, что они делали — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй», — заявила Денев.

По словам актрисы, протест женщин против насилия, которому они подвергаются, превратился в «охоту на ведьм».

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